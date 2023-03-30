Манчестер Юнайтед выделил для себя шесть кандидатов в центр нападения

Манчестер Юнайтед готовится плодотворно провести летнее трансферное окно.

Как сообщает Manchester Evening News, в шорт-лист манкунианцев попали сразу шесть нападающих.

Главными вариантами на усиление позиции девятого номера считаются Харри Кейн (Тоттенхэм) и Виктор Осимхен (Наполи).

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В случае, если клуб не сможет договориться о трансфере ни одного из них, "красные дьяволы" переключатся на запасные варианты.

В их число попали Гонсалу Рамуш (Бенфика), Рандаль Коло Муани (Айнтрахт), Расмус Хойлунд (Аталанта) и Мохаммед Кудус (Аякс). Кандидатуры всех шестерыъ были одобрены главным тренером МЮ Эриком тен Хагом.