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Манчестер Юнайтед выделил для себя шесть кандидатов в центр нападения

Будущим летом "красные дьяволы" намерены закрыть проблемную позицию форварда.
Сегодня, 18:18
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Манчестер Юнайтед готовится плодотворно провести летнее трансферное окно.

Как сообщает Manchester Evening News, в шорт-лист манкунианцев попали сразу шесть нападающих.

Главными вариантами на усиление позиции девятого номера считаются Харри Кейн (Тоттенхэм) и Виктор Осимхен (Наполи).

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В случае, если клуб не сможет договориться о трансфере ни одного из них, "красные дьяволы" переключатся на запасные варианты.

В их число попали Гонсалу Рамуш (Бенфика), Рандаль Коло Муани (Айнтрахт), Расмус Хойлунд (Аталанта) и Мохаммед Кудус (Аякс). Кандидатуры всех шестерыъ были одобрены главным тренером МЮ Эриком тен Хагом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Харри Кейн Виктор Осимхен

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