Стали известны лучшие игрок и тренер 20-го тура УПЛ
Алексей Гуцуляк и Юрий Вернидуб были отмечены по итогам этого уикэнда.
Подошел к концу 20-ый тур чемпионата Украины.
Пресс-служба УПЛ определила лучшего наставника и футболиста по итогам этого уик-энда.
Ими стали коуч Кривбасса Юрий Вернидуб и хавбек СК Днепр-1 Алексей Гуцуляк.
Гуцуляк оформил дубль в матче против Львова, а подопечные Вернидуба неожиданно переиграли Зарю.
Напомним, ранее также стали известны лучшие тренер и игрок февраля и марта в УПЛ