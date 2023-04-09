Стали известны лучшие игрок и тренер 20-го тура УПЛ

Алексей Гуцуляк и Юрий Вернидуб были отмечены по итогам этого уикэнда.

Подошел к концу 20-ый тур чемпионата Украины.

Пресс-служба УПЛ определила лучшего наставника и футболиста по итогам этого уик-энда.

Ими стали коуч Кривбасса Юрий Вернидуб и хавбек СК Днепр-1 Алексей Гуцуляк.

Гуцуляк оформил дубль в матче против Львова, а подопечные Вернидуба неожиданно переиграли Зарю.

Напомним, ранее также стали известны лучшие тренер и игрок февраля и марта в УПЛ