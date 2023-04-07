Стали известны тренер и игрок февраля и марта в УПЛ

УПЛ огласила лучшего тренера и игрока по итогам февраля и марта в чемпионате Украины.

Обе награды взяли представители Черноморца, а именно Роман Григорчук и Зиги Бадибанга.

Григорчук с серьезным отрывом обошел Патрика ван Леувена, Сергея Ковальца и Игора Йовичевича, набрав 33,4% всех голосов.

Бадибанге серьезную конкуренцию составил Эдуардо Герреро из Зари, но у игрока одесситов 31,3% голосов, а у легионера луганского клуба 30,3 соотвественно.

Георгий Судаков из донецкого Шахтера Таулянт Сефери из полтавской Ворсклы набрали значительно меньше.

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