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ИИ считает Ман Сити фаворитом в гонке за АПЛ

Модель от Opta сделала прогноз на исход чемпионата Англии.
Сегодня, 17:25
Манчестер Сити - Арсенал / Getty Images
Манчестер Сити - Арсенал / Getty Images

Искуственный интеллект от Opta просчитал возможный исход чемпионской гонки и других интриг в АПЛ.

В борьбе за титул программа считает, что больше шансов у Манчестер Сити (51,4%), чем у Арсенала (48,6%)

Наибольшие шансы попасть в ЛЧ у Ньюкасла и МЮ. Вылететь должны Ноттингем, Лестер и Саутгемптон.

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Стоит отметить, что по расчетам ИИ, Челси Михаила Мудрика с наибольшей долей вероятности закончит на десятом месте.

Напомним, что Арсенал опережает Ман Сити на 6 пунктов, но впереди очная встреча и у "горожан" на матч меньше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ман Сити АПЛ Арсенал Лондон

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