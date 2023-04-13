Катарский шейх и Джим Рэтклифф по-прежнему намерены приобрести Манчестер Юнайтед

Главные претенденты на осуществление дорогостоящей покупки не собираются отступать.

Реакция фанатов МЮ на эту новость / Getty Images

Катарский щейх Джассим бин Хамад Аль Танисделает свое финальное предложение по покупке Манчестер Юнайтед до установленного дедлайна, сообщает Sky Sports.

Аль Тани делал заявки на приобретение манкунианцев в двух прошлых раундах торгов, доведя свое предложение до 5 миллиардов фунтов. Сообщается, что он по-прежнему желает выкупить 100% акций клуба у семьи Глейзеров.

Второй главный претендент на покупку МЮ сэр Джим Рэтклифф также не собирается сдаваться и уже готовит свое финальное предложение.

Как и было заявлено ранее, Глейзеры хотят получить за Манчестер Юнайтед 6 миллиардов.

На данный момент цена акций клуба составляет 18,51 фунта на Нью-Йоркской фондовой бирже, что на 7% выше, чем на прошлой неделе. Это связано с тем, что аналитики все больше уверены, что клуб будет продан.

The Raine Group, инвестиционный банк, который занимается продажей "красных дьяволов", попросил сделать окончательные предложения до 28 апреля.

Напомним, что ранее финский бизнесмен Томас Циллиакус вышел из переговоров по покупке клуба, назвав торги "фарсом".