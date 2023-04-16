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Кадис - Реал: обзор и результат матча чемпионата Испании

"Сливочные" легко справились с аутсайдером.
Сегодня, 00:05
Кадис - Реал / Getty Images
Кадис - Реал / Getty Images

В рамках чемпионата Испании Реал в гостях встретился с Кадисом.

"Сливочные", которым, по сути, уже ничего не нужно в Ла Лиге довольно долго декласировали соперника, но мяч в ворота не залетал

Реал забил дважды в последние минуты игры. Отметились Начо и Марко Асенсио. На это Кадис не смог ответить ничем.

Таким образом, коллектив Карло Анчелотти продолжает удерживать вторую позицию в Ла Лиге. Хозяева поединка идут пятнадцатыми, имея 31 пункт в активе.

Статистика матча чемпионата Испании Кадис - Реал

Кадис - Реал 0:2

Голы: Начо, 72, Асенсио, 76

Владение мячем: 30% - 70%
xG: 0.83 - 3.42
Удары: 12 - 35
Удары в створ: 3 - 11

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид кадис

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