Кадис - Реал: обзор и результат матча чемпионата Испании
"Сливочные" легко справились с аутсайдером.
В рамках чемпионата Испании Реал в гостях встретился с Кадисом.
"Сливочные", которым, по сути, уже ничего не нужно в Ла Лиге довольно долго декласировали соперника, но мяч в ворота не залетал
Реал забил дважды в последние минуты игры. Отметились Начо и Марко Асенсио. На это Кадис не смог ответить ничем.
Таким образом, коллектив Карло Анчелотти продолжает удерживать вторую позицию в Ла Лиге. Хозяева поединка идут пятнадцатыми, имея 31 пункт в активе.
Статистика матча чемпионата Испании Кадис - Реал
Кадис - Реал 0:2
Голы: Начо, 72, Асенсио, 76
Владение мячем: 30% - 70%
xG: 0.83 - 3.42
Удары: 12 - 35
Удары в створ: 3 - 11