Кадис - Реал: обзор и результат матча чемпионата Испании

В рамках чемпионата Испании Реал в гостях встретился с Кадисом.

"Сливочные", которым, по сути, уже ничего не нужно в Ла Лиге довольно долго декласировали соперника, но мяч в ворота не залетал

Реал забил дважды в последние минуты игры. Отметились Начо и Марко Асенсио. На это Кадис не смог ответить ничем.

Таким образом, коллектив Карло Анчелотти продолжает удерживать вторую позицию в Ла Лиге. Хозяева поединка идут пятнадцатыми, имея 31 пункт в активе.

Статистика матча чемпионата Испании Кадис - Реал

Кадис - Реал 0:2

Голы: Начо, 72, Асенсио, 76

Владение мячем: 30% - 70%

xG: 0.83 - 3.42

Удары: 12 - 35

Удары в створ: 3 - 11