Экс-наставник Шахтера может возглавить клуб АПЛ

Паулу Фонсека претендует на пост коуча в Вест Хэме.

Бывший рулевой Шахтера Паулу Фонсека может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Джейкоб Штейнберг, португалец попал в шорт-лист Вест Хэма на замену Дэвиду Мойесу.

Еще двое специалистов имеет опыт работы в чемпионате Англии, но, были уволены с последнего места работы. Речь идет о Брендане Роджерсе и Грэме Поттере.

Стоит сказать, что сейчас Фонсека возглавляет Лилль. "Доги" под руководством специалиста идут на пятой позиции в Лиге 1.

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