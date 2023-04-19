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Экс-наставник Шахтера может возглавить клуб АПЛ

Паулу Фонсека претендует на пост коуча в Вест Хэме.
Сегодня, 13:00
Пауло Фонсека / Getty Images
Пауло Фонсека / Getty Images

Бывший рулевой Шахтера Паулу Фонсека может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Джейкоб Штейнберг, португалец попал в шорт-лист Вест Хэма на замену Дэвиду Мойесу.

Еще двое специалистов имеет опыт работы в чемпионате Англии, но, были уволены с последнего места работы. Речь идет о Брендане Роджерсе и Грэме Поттере.

Стоит сказать, что сейчас Фонсека возглавляет Лилль. "Доги" под руководством специалиста идут на пятой позиции в Лиге 1.

Напомним, на ISPORT вы можете узнать, какой футбол сегодня доступен для просмотра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Паулу Фонсека

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