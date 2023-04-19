Экс-наставник Шахтера может возглавить клуб АПЛ
Паулу Фонсека претендует на пост коуча в Вест Хэме.
Бывший рулевой Шахтера Паулу Фонсека может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Джейкоб Штейнберг, португалец попал в шорт-лист Вест Хэма на замену Дэвиду Мойесу.
Еще двое специалистов имеет опыт работы в чемпионате Англии, но, были уволены с последнего места работы. Речь идет о Брендане Роджерсе и Грэме Поттере.
Стоит сказать, что сейчас Фонсека возглавляет Лилль. "Доги" под руководством специалиста идут на пятой позиции в Лиге 1.
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