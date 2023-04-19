Манчестер Юнайтед близок к заключению нового контракта с Де Хеа

Все идет к тому, что испанец продолжит выступать за "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед близок к достижению соглашения с Давидом Де Хеа о новом контракте, сообщает ESPN.

Контракт вратаря подходит к концу, и по окончанию сезона он может покинуть Олд Траффорд в статусе свободного агента.

Однако манкунианцы рассчитывают на Де Хеа, который не скрывает своего желания остаться в Манчестере, при этом согласившись на сокращение зарплаты. Сообщается, что в контракте будут прописаны бонусы, которые активируются при достижении определенных условий.

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По информации источника, стороны согласовали большинство условий, на данный момент продолжаются переговоры о структуре контракта.

Де Хеа является бесспорным первым номером Эрика тен Хага с момента прихода нидерландца прошлым летом. В нынешнем сезоне 32-летний испанец сыграл 47 матчей, в которых он пропустил 50 голов, отстояв на "ноль" 21 раз.