"Люблю тебя, м*дак": Де Хеа получил особенный подарок от Каземиро

Приобретение Каземиро кардинальным образом преобразил то, как играет Манчестер Юнайтед.

Опытный опорник стал ключевым игроком манкунианцев, непосредственно влияя на результаты команды. В том числе благодаря бразильцу Давид Де Хеа претендует на "Золотую перчатку", вручаемую вратарю с наибольшим количеством матчей на "ноль" в АПЛ.

И, судя по всему, у этих двоих вполне хорошие отношения. Испанец в своих социальных сетях опубликовал подарок, который бразилец оставил ему в раздевалке. Этим подарком оказалась фотография Де Хеа с подписью на испанском: "Люблю тебя, м*дак".

Давид же ответил взаимностью, написав "И я тебя люблю", оставив смеющиеся смайлы. Каземиро завершил обмен любезностями фразой: "Ты лучший".

https://www.instagram.com/casemiro/

Напомним, что недавно АПЛ опубликовала список претендентов на попадание в символическую сборную по итогам сезона-2022/23 - Давиду Де Хеа среди них места не нашлось.