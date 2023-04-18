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"Люблю тебя, м*дак": Де Хеа получил особенный подарок от Каземиро

Фанаты стали свидетелями забавных испано-бразильских отношений.
Вчера, 22:09
Давид Де Хеа и Каземиро / Getty Images
Давид Де Хеа и Каземиро / Getty Images

Приобретение Каземиро кардинальным образом преобразил то, как играет Манчестер Юнайтед.

Опытный опорник стал ключевым игроком манкунианцев, непосредственно влияя на результаты команды. В том числе благодаря бразильцу Давид Де Хеа претендует на "Золотую перчатку", вручаемую вратарю с наибольшим количеством матчей на "ноль" в АПЛ.

И, судя по всему, у этих двоих вполне хорошие отношения. Испанец в своих социальных сетях опубликовал подарок, который бразилец оставил ему в раздевалке. Этим подарком оказалась фотография Де Хеа с подписью на испанском: "Люблю тебя, м*дак".

Давид же ответил взаимностью, написав "И я тебя люблю", оставив смеющиеся смайлы. Каземиро завершил обмен любезностями фразой: "Ты лучший".

https://www.instagram.com/casemiro/
https://www.instagram.com/casemiro/

Напомним, что недавно АПЛ опубликовала список претендентов на попадание в символическую сборную по итогам сезона-2022/23 - Давиду Де Хеа среди них места не нашлось.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро манчестер юнайтед Давид Де Хеа

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