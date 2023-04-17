iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко претендует на попадание в сборную сезона АПЛ

Украинского защитника включили в список кандидатов в символическую команду года.
Сегодня, 20:30
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Английская Премьер-лига огласила претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2022/2023.

Всего список включает в себя 40 имен, разделенных на вратарей, защитников, полузащитников и нападающих, из которых будет выбрана одиннадцатка лучших.

В число кандидатов на попадание в команду года был включен и украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко.

  • Вратари: Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Рэмсдейл (Арсенал), Алиссон Беккер (Ливерпуль), Бернд Лено (Фулхэм), Кепа Аррисабалага (Челси)
  • Защитники: Габриэл (Арсенал), Уильям Салиба (Арсенал), Киран Триппьер (Ньюкасл), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал), Тьяго Силва (Челси), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Бен Ми (Брентфорд), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  • Полузащитники: Мартин Эдегор (Арсенал), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Каземиро (Манчестер Юнайтед), Родри (Манчестер Сити), Бруно Гимараэс (Ньюкасл), Алексис Мак Аллистер (Брайтон), Жоау Пальинья (Фулхэм), Джеймс Мэддисон (Лестер), Солли Марч (Брайтон), Каору Митома (Брайтон), Родриго Бентанкур (Тоттенхэм), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм)
  • Нападающие: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал), Харри Кейн (Тоттенхэм), Габриэль Мартинелли (Арсенал), Джек Грилиш (Манчестер Сити), Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Мохамед Салах (Ливерпуль), Мигель Альмирон (Ньюкасл), Олли Уоткинс (Астон Вилла), Кай Хаверц (Челси), Рияд Марез (Манчестер Сити), Дарвин Нуньес (Ливерпуль)

Отметим, что Зинченко в нынешнем сезоне провел за Арсенал в английской Премьер-лиге 23 матча, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

На данный момент Арсенал с 74 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на четыре балла, но имея на один сыгранный матч больше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Зинченко восстановится от повреждения к следующему матчу Арсенала Зинченко восстановится от повреждения к следующему матчу Арсенала
Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi сохранили четвертое место, Monte поднялась в Топ-30 Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi сохранили четвертое место, Monte поднялась в Топ-30
Украинец Тутеров дебютировал за молодежную команду Сандерленда Украинец Тутеров дебютировал за молодежную команду Сандерленда
Помочь журналистам

Видео

Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя
Джо Джойс - Чжан Чжилей: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Уильямс обыграл Робертсона
просмотров

Последние новости

Европа23:01
Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба
Киберспорт22:55
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi сохранили четвертое место, Monte поднялась в Топ-30
Европа22:40
Украинец Тутеров дебютировал за молодежную команду Сандерленда
22:28
Из-за эко-активистов приостановили матч Чемпионата мира по снукеру
Европа21:54
Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Ювентусе
Киберспорт21:53
IEM Rio 2023: NaVi сыграют с NiP
Формула 121:26
Зак Браун публично поддержал расширение Формулы-1
Европа21:12
Стали известны сроки восстановления травмированного полузащитника Барселоны
Украина20:46
Шахтер платит клубам за отобранные у Днепра-1 очки - источник
Европа20:30
Зинченко претендует на попадание в сборную сезона АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK