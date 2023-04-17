Зинченко претендует на попадание в сборную сезона АПЛ

Украинского защитника включили в список кандидатов в символическую команду года.

Английская Премьер-лига огласила претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2022/2023.

Всего список включает в себя 40 имен, разделенных на вратарей, защитников, полузащитников и нападающих, из которых будет выбрана одиннадцатка лучших.

В число кандидатов на попадание в команду года был включен и украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко.

Вратари : Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Рэмсдейл (Арсенал), Алиссон Беккер (Ливерпуль), Бернд Лено (Фулхэм), Кепа Аррисабалага (Челси)

: Ник Поуп (Ньюкасл), Аарон Рэмсдейл (Арсенал), Алиссон Беккер (Ливерпуль), Бернд Лено (Фулхэм), Кепа Аррисабалага (Челси) Защитники : Габриэл (Арсенал), Уильям Салиба (Арсенал), Киран Триппьер (Ньюкасл), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал) , Тьяго Силва (Челси), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Бен Ми (Брентфорд), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Рубен Диаш (Манчестер Сити)

: Габриэл (Арсенал), Уильям Салиба (Арсенал), Киран Триппьер (Ньюкасл), Свен Ботман (Ньюкасл), , Тьяго Силва (Челси), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Бен Ми (Брентфорд), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Рубен Диаш (Манчестер Сити) Полузащитники : Мартин Эдегор (Арсенал), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Каземиро (Манчестер Юнайтед), Родри (Манчестер Сити), Бруно Гимараэс (Ньюкасл), Алексис Мак Аллистер (Брайтон), Жоау Пальинья (Фулхэм), Джеймс Мэддисон (Лестер), Солли Марч (Брайтон), Каору Митома (Брайтон), Родриго Бентанкур (Тоттенхэм), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм)

: Мартин Эдегор (Арсенал), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Каземиро (Манчестер Юнайтед), Родри (Манчестер Сити), Бруно Гимараэс (Ньюкасл), Алексис Мак Аллистер (Брайтон), Жоау Пальинья (Фулхэм), Джеймс Мэддисон (Лестер), Солли Марч (Брайтон), Каору Митома (Брайтон), Родриго Бентанкур (Тоттенхэм), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм) Нападающие: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал), Харри Кейн (Тоттенхэм), Габриэль Мартинелли (Арсенал), Джек Грилиш (Манчестер Сити), Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Мохамед Салах (Ливерпуль), Мигель Альмирон (Ньюкасл), Олли Уоткинс (Астон Вилла), Кай Хаверц (Челси), Рияд Марез (Манчестер Сити), Дарвин Нуньес (Ливерпуль)

Defenders:



🇧🇷 Gabriel Magalhães

🇫🇷 William Saliba

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kieran Trippier

🇳🇱 Sven Botman

🇺🇦 Oleksandr Zinchenko

🇧🇷 Thiago Silva

🇦🇷 Lisandro Martínez

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ben Mee

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Luke Shaw

🇦🇷 Cristian Romero

🇵🇹 Rúben Dias#TOTS — Squawka (@Squawka) April 17, 2023

Attackers:



🇳🇴 Erling Haaland

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

🇧🇷 Gabriel Martinelli

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jack Grealish

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Marcus Rashford

🇪🇬 Mohamed Salah

🇵🇾 Miguel Almirón

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ollie Watkins

🇩🇪 Kai Havertz

🇩🇿 Riyad Mahrez

🇺🇾 Darwin Núñez#TOTS — Squawka (@Squawka) April 17, 2023

Отметим, что Зинченко в нынешнем сезоне провел за Арсенал в английской Премьер-лиге 23 матча, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

На данный момент Арсенал с 74 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на четыре балла, но имея на один сыгранный матч больше.