Активисты призвали манчестерские клубы убрать корабли со своих эмблем

Все для того, чтобы избежать отсылок на работорговлю.

Активисты кампании по борьбе с дискриминацией призвали Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити отказаться от кораблей на эмблемах клубов, пишет The Telegraph.

Эта тема была поднята после статьи The Guardian "Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?". И тперь активисты требуют расследования, отсылают ли корабли на эмблемах к истории работорговли.

Комментарием поделился Гед Гребби, генеральный директор футбольной правозащитной организации Show Racism the Red Card. По его мнению, только тот факт, что вопрос был поднят - уже отличный знак.

"Широко задокументировано, что страна получала прибыль от работорговли в Атлантике. Богатство и успех наших городов и индустрии доказанно связаны с работорговлей, символы этого можно увидеть по всей Великобритании.

Ключевая возможность для антирасизма в сфере образования – поговорить о колониализме, долговременном наследии рабства и о том, как оно проявляется сегодня", – сказал Гребби.

Отметим, что в XVIII веке Манчестер был одним из главных городов, где вовсю использовалась работорговля. Город даже прозвали Хлопковой столицей Британии, хотя тесных связей непосредственно с работорговлей у города не было.

Клубы пока ситуацию не комментировали, однако источник уверяет, что никто из них не будет менять эмблему.