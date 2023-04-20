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Активисты призвали манчестерские клубы убрать корабли со своих эмблем

Все для того, чтобы избежать отсылок на работорговлю.
Сегодня, 15:01
Getty Images
Getty Images

Активисты кампании по борьбе с дискриминацией призвали Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити отказаться от кораблей на эмблемах клубов, пишет The Telegraph.

Эта тема была поднята после статьи The Guardian "Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?". И тперь активисты требуют расследования, отсылают ли корабли на эмблемах к истории работорговли.

Комментарием поделился Гед Гребби, генеральный директор футбольной правозащитной организации Show Racism the Red Card. По его мнению, только тот факт, что вопрос был поднят - уже отличный знак.

"Широко задокументировано, что страна получала прибыль от работорговли в Атлантике. Богатство и успех наших городов и индустрии доказанно связаны с работорговлей, символы этого можно увидеть по всей Великобритании.

Ключевая возможность для антирасизма в сфере образования – поговорить о колониализме, долговременном наследии рабства и о том, как оно проявляется сегодня", – сказал Гребби.

Отметим, что в XVIII веке Манчестер был одним из главных городов, где вовсю использовалась работорговля. Город даже прозвали Хлопковой столицей Британии, хотя тесных связей непосредственно с работорговлей у города не было.

Клубы пока ситуацию не комментировали, однако источник уверяет, что никто из них не будет менять эмблему.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити

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