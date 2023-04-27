iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Увидимся в июне": фанаты Манчестер Юнайтед придумали заряд про Кейна

Болельщики "красных дьяволов" недвусмысленно намекают, что ждут форварда на Олд Траффорд.
Вчера, 23:10
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В четверг, 27 апреля, в Лондоне в рамках 33-го тура АПЛ сошлись местный Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

По ходу первого тайма фанаты приезжей команды начали скандировать заряд, адресованный форварду "шпор" Харри Кейну.

"Харри Кейн, увидимся в июне".

Читай также: Шеффилд Юнайтед вернулся в АПЛ после двух лет в Чемпионшипе

Таким образом болельщики Манчестер Юнайтед дали понять фанатам Тоттенхэма, что они были бы не против увидеть их капитана в красной футболке в следующем сезоне.

Учитывая, что у Кейна осталось чуть больше года до конца нынешнего контракта с лондонским клубом, все больше вопросов вызывает его будущее.

Среди главных кандидатов на приобретение 29-летнего нападающего называют как раз-таки Манчестер Юнайтед и мюнхенскую Баварию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм манчестер юнайтед АПЛ Харри Кейн

Статьи по теме

АПЛ: Забарный помог Борнмуту победить Саутгемптон, Миколенко и Эвертон не удержали Ньюкасл АПЛ: Забарный помог Борнмуту победить Саутгемптон, Миколенко и Эвертон не удержали Ньюкасл
Челси не станет увольнять Лэмпарда после пятого поражения подряд Челси не станет увольнять Лэмпарда после пятого поражения подряд
Экс-игрок Челси и Манчестер Сити потроллил своего отчима, легенду Арсенала, после разгрома "канониров" Экс-игрок Челси и Манчестер Сити потроллил своего отчима, легенду Арсенала, после разгрома "канониров"
Бавария намерена подписать лидера МЮ Бавария намерена подписать лидера МЮ
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Киберспорт23:50
ESL One Berlin Major 2023: Spirit сумели победить, Liquid не выиграли ни разу
Европа23:49
АПЛ: Забарный помог Борнмуту победить Саутгемптон, Миколенко и Эвертон не удержали Ньюкасл
Европа и мир23:17
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины разгромила Нидерланды
Европа23:10
"Увидимся в июне": фанаты Манчестер Юнайтед придумали заряд про Кейна
Европа22:56
Шевченко: Я хочу увидеть Милан в финале ЛЧ
НБА22:53
"Старик надирает тебе задницу": Брукс получил критику за трэшток в адрес ЛеБрона
Формула 122:34
Гран-при Азербайджана-2023: расписание и результаты
Формула 122:33
Алонсо: Топовые команды могут только проиграть от нового формата со спринтом
Европа22:32
Балотелли: Холанд и Мбаппе могут стать новыми Роналду и Месси
Европа22:09
Челси не станет увольнять Лэмпарда после пятого поражения подряд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK