"Увидимся в июне": фанаты Манчестер Юнайтед придумали заряд про Кейна

Болельщики "красных дьяволов" недвусмысленно намекают, что ждут форварда на Олд Траффорд.

В четверг, 27 апреля, в Лондоне в рамках 33-го тура АПЛ сошлись местный Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

По ходу первого тайма фанаты приезжей команды начали скандировать заряд, адресованный форварду "шпор" Харри Кейну.

"Харри Кейн, увидимся в июне".

Harry Kane; we’ll see you in June! pic.twitter.com/KUlleCAfOe — MUFC Away Days (@mufcaways_) April 27, 2023

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Таким образом болельщики Манчестер Юнайтед дали понять фанатам Тоттенхэма, что они были бы не против увидеть их капитана в красной футболке в следующем сезоне.

Учитывая, что у Кейна осталось чуть больше года до конца нынешнего контракта с лондонским клубом, все больше вопросов вызывает его будущее.

Среди главных кандидатов на приобретение 29-летнего нападающего называют как раз-таки Манчестер Юнайтед и мюнхенскую Баварию.