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Шеффилд Юнайтед вернулся в АПЛ после двух лет в Чемпионшипе

"Клинки" обеспечили себе второе место и прямое повышение в классе.
Сегодня, 10:11
Шеффилд Юнайтед вышел в АПЛ / Getty Images
Шеффилд Юнайтед вышел в АПЛ / Getty Images

Шеффилд Юнайтед завоевал место в английской Премьер-лиге на следующий сезон, отыграв два года в Чемпионшипе.

Команда Пола Хекингботтома одержала победу со счетом 2:0 над Вест Бромвичем и, набрав 85 очков, гарантировала себе второе место во втором по силе дивизионе и прямое повышение в классе.

Источник: Getty Images

В прошлом сезоне Шеффилд Юнайтед занял пятое место в Чемпионшипе и уступил в полуфинале плей-офф Ноттингем Форесту.

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Сезоном ранее "клинки" финишировали последними в Премьер-лиге.

Напомним, что ранее место в АПЛ себе обеспечил Бернли Венсана Компани, выиграв Чемпионшип.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионшип АПЛ чемпионат Англии Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига

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