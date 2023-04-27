Шеффилд Юнайтед вернулся в АПЛ после двух лет в Чемпионшипе
"Клинки" обеспечили себе второе место и прямое повышение в классе.
Шеффилд Юнайтед завоевал место в английской Премьер-лиге на следующий сезон, отыграв два года в Чемпионшипе.
Команда Пола Хекингботтома одержала победу со счетом 2:0 над Вест Бромвичем и, набрав 85 очков, гарантировала себе второе место во втором по силе дивизионе и прямое повышение в классе.
SHEFFIELD UNITED ARE PROMOTED TO THE PREMIER LEAGUE! 📈 pic.twitter.com/0nyFysd6Wo— Sheffield United (@SheffieldUnited) April 26, 2023
В прошлом сезоне Шеффилд Юнайтед занял пятое место в Чемпионшипе и уступил в полуфинале плей-офф Ноттингем Форесту.
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Сезоном ранее "клинки" финишировали последними в Премьер-лиге.
Напомним, что ранее место в АПЛ себе обеспечил Бернли Венсана Компани, выиграв Чемпионшип.