Бернли Компани гарантировал себе повышение в АПЛ

Подобное им удалось за семь туров до конца чемпионата.

В пятницу, 7 апреля, Бернли под руководством Венсана Компани приезжал в гости к Миддлсбро.

В рамках 40-го тура Чемпионшипа "бордовые" одержали непростую победу со счетом 2:1, заработали три очка и гарантировали себе место в АПЛ.

Команда набрала 87 очков в 39-ти турах и за семь туров до конца гарантировала себе повышение. Ниже второго места подопечные Компани уже не упадут.

Миддлсбро, в свою очередь, с 67-ю очками занимает лишь четвертую строчку чемпионата.

Напомним, что ранее Пеп Гвардиола лестно отзівался о Компани, проча его в будущие тренеры Манчестер Сити.