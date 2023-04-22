Клуб голливудского актера вернулся в английский профессиональный футбол

Валлийский Рексем, которым владеет знаменитый голливудский актер Райан Рейнольдс возвращается в профессиональный футбол!

В 45-м туре Национальный лиги Англии Рексем одолел Борем Вуд и обеспечил себе первое место в чемпионате за тур до конца.

А это значит, что в следующем сезоне клуб будет играть в четвертом английском дивизионе - самом нижнем из профессиональных лиг.

Клуб в течение 87 лет выступал в профессиональном английском футболе, пока не вылетел в 2008 году. И теперь, спустя 15 лет Рексем снова вернулся на прежний уровень.

Ранее, напомним, Бернли Компани также обеспечил себе повышение в классе.