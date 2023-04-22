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Футбол

Клуб голливудского актера вернулся в английский профессиональный футбол

Рексем выборол чемпионство за тур окончание сезона.
Вчера, 22:45
Райан Рейнольдс / Getty Images
Райан Рейнольдс / Getty Images

Валлийский Рексем, которым владеет знаменитый голливудский актер Райан Рейнольдс возвращается в профессиональный футбол!

В 45-м туре Национальный лиги Англии Рексем одолел Борем Вуд и обеспечил себе первое место в чемпионате за тур до конца.

А это значит, что в следующем сезоне клуб будет играть в четвертом английском дивизионе - самом нижнем из профессиональных лиг.

Клуб в течение 87 лет выступал в профессиональном английском футболе, пока не вылетел в 2008 году. И теперь, спустя 15 лет Рексем снова вернулся на прежний уровень.

Ранее, напомним, Бернли Компани также обеспечил себе повышение в классе.


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