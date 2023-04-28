Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2: обзор матча и результат игры 27.04.2023

Манкунианцы снова не сумели "добить" соперника, перестав играть во втором тайме - как и в первом матче Лиги Европы против Севильи.

В четверг, 27 апреля, в Лондоне состоялся последний матч 33-го тура АПЛ, в котором Тоттенхэм принимал в гостях Манчестер Юнайтед.

Хозяева поля подходили к этой встрече, желая реабилитироваться за унизительное поражение от Ньюкасла 1:6. Но нельзя сказать, что в первом тайме у них что-то получалось.

Зато вполне получалось у их соперников. На 7-й минуте Юнайтед вышел вперед: Маркус Рэшфорд отдал пас на Джейдона Санчо, тот вошел в штрафную и пробил точно в дальний угол, сделав счет 1:0.

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Это никак не повлияло на то, как играли "шпоры". Как только они что-то создавали, манкунианцы отвечали своим более опасным моментом. Именно так произошло под занавес тайма.

После того, как "красные дьяволы" отзащищались, мяч оказался у Бруно Фернандеша. Португалец с центра поля зарядил вперед на свободного Рэшфорда, который без особого сопротивления со стороны защитника вбежал в штрафную и с нерабочей левой ноги мощно пробил мимо Фрейзера Форстера, удвоив преимущество своей команды.

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После перерыва у болельщиков МЮ могло быть впечатление, что они снова смотрят первый матч 1/4 финала Лиги Европы против Севильи, ведь их футболисты вновь перестали играть.

Перерыв очень пошел на пользу игрокам лондонского клуба. Начиная с первых же минут второго тайма они начали создавать момент за моментом, постоянно нагружая фланг Аарона Ван-Биссаки, который явно не справлялся в одиночку (привет, Антони).

Все это привело к голу Педро Порро. Именно со своего левого фланга Тоттенхэм навесил в штрафную, после небольшой суматохи мяч попал к Порро, а тот внешней стороной стопы пробил точно в правую "девятку".

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Но на этом Тоттенхэм не остановился. Команда Райана Мэйсона показала, что она умеет реагировать на провалы, а вот Эрик тен Хаг не прочувствовал, что его команда не справляется.

Хотя МЮ мог забивать еще, но удар Фернандеша на себя приняла перекладина. В то же самое время Эрик Дайер откровенно простил манкунианцев, с нескольких метров нанеся неточный удар головой.

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Однако "шпоры" все же добились своего. Рэшфорд проиграл верховую борьбу в центре поля, а Тайрелл Маласия позиционно ошибся, упустив Харри Кейна. Капитан лондонцев прострелил на дальнюю штангу, где Сон Хын Мин спокойно в касание отправил мяч в сетку ворот Давида Де Хеа.

Источник: Getty Images

За оставшееся время команды так и не смогли вырвать победу, а потому сегодня очки были разделены, от чего больше выиграли "красные дьяволы".

Манчестер Юнайтед продолжает занимать четвертое место таблицы АПЛ, имея в активе 60 очков. Тоттенхэм же делит пятое место с Астон Виллой - у обоих коллективов по 54 очка.

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Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 33-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Порро, 56, Сон, 79 - Санчо, 7, Рэшфорд, 44.

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 18 - 17

Удары в створ: 7 - 8

Фолы: 8 - 5

Ожидаемые голы (xG): 2.36 - 2.17

Тоттенхэм: Форстер - Ромеро, Дайер, Лангле - Порро (Данджума, 77), Скипп, Хойбьерг, Перишич (Дэвис, 77) - Сон (Танганга, 87), Кейн, Ришарлисон (Кулушевски, 61).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака (Маласия, 71), Линделеф, Шоу, Далот - Каземиро, Эриксен (Фред, 61), Антони (Вегхорст, 71), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 61) - Рэшфорд.

Предупреждения: Хойбьерг - Ван-Биссака, Линделеф.