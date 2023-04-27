АПЛ: Забарный помог Борнмуту победить Саутгемптон, Миколенко и Эвертон не удержали Ньюкасл

В четверг, 27 апреля, завершилась программа 33-го тура Английской Премьер-лиги несколькими матчами, в которых приняли участие украинские футболисты.

На Сент-Мерис встретились аутсайдеры чемпионата Англии - Саутгемптон и Борнмут Ильи Забарного. 20-летний защитник во второй раз в своей английской карьере появился на поле - украинец вышел на замену на 67-й минуте.

К тому моменту "вишни" уже побеждали со счетом 1:0, который додержался до самого конца. Результативный удар был исполнен Маркусом Тавернье.

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Саутгемптон - Борнмут 0:1

Гол: Тавернье, 50.

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 11 - 16

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 9 - 10

Ожидаемые голы (xG): 0.53 - 1.05

Саутгемптон: МакКарти - Уокер-Питерс, Беднарек, Чалета-Цар, Перро (Мэйтленд-Найлз, 36) - Эльюнусси (С. Армстронг, 61), Уорд-Прауз (Лянко, 46), Лавия, А. Армстронг (Сулемана, 76) - Уолкотт (Адамс, 61), Алькарас.

Борнмут: Нето - Сенеси (Забарный, 67), Мефам, Келли - Тавернье (Смит, 79), Ротуэлл, Лерма, Винья - Кристи, Соланке (Мур, 90+3), Биллинг (Уаттара, 90+3).

Предупреждения: Сенеси, Лерма, Винья.

В параллельной игре на Гудисон Парке Эвертон с Виталием Миколенко в основном составе принимал в гостях Ньюкасл.

В первом тайме "ириски" переигрывали своего оппонента, но счет был открыт именно гостями. А уже во второй половине команды провели ударную 10-минутку, во время которой забили сразу четыре гола. Вот только три из них оказались в воротах Джордана Пикфорда.

Источник: Getty Images

Эвертон - Ньюкасл 1:4

Голы: МакНил, 80 - Уилсон, 28, 75, Жоэлинтон, 72, Мерфи, 81.

Владение мячом: 40% - 60%

Удары: 16 - 15

Удары в створ: 6 - 6

Фолы: 7 - 6

Ожидаемые голы (xG): 0.69 - 2.58

Эвертон: Пикфорд - Годфри, Кин, Тарковски, Миколенко - Онана (Мопе, 73), Гуйе (Гарнер, 83), Дукуре - Ивоби, Калверт-Льюин (Симмс, 83), МакНил.

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт (Берн, 67) - Лонгстафф (Исак, 74), Гимарайнш, Уиллок (Андерсон, 87) - Альмирон (Мерфи, 67), Уилсон (Гордон, 87), Жоэлинтон.

Предупреждения: Онана, Мопе - Таргетт.