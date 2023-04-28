Не сдержал эмоций: Тухель взбесился на тренировке Баварии

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле примет Герту.

В преддверии поединка мюнхенский клуб активно готовится, чтобы вернуться на первое место в турнирной таблице. Несмотря на старания Томаса Тухеля, получается не очень удачно.

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Как сообщает Bild, главный тренер Баварии не сдержал эмоций на последней тренировке.

Специалист эмоционально отреагировал после игры команды на маленьком ромбовидном поле. Тухель указывал своим подопечным на ошибки, однако те не смогли реабилитироваться. В итоге наставник команды попытался сломать стойку для флажка - вышло лишь надломить.

Отмечается, что на тренировке был генеральный директор клуба Оливер Кан. Функционеру также не понравилось работа команды, из-за чего он ушел в офис.

В турнирной таблице Бундеслиги Бавария отстает от дортмундской Боруссии на один балл.

Ранее сообщалось, что Маттеус выступил с неожиданным сравнением чемпионского менталитета Баварии и Боруссии Дортмунд.