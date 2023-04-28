iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Не сдержал эмоций: Тухель взбесился на тренировке Баварии

Немецкому специалисту непросто освоится в мюнхенской команде.
Сегодня, 13:20
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле примет Герту.

В преддверии поединка мюнхенский клуб активно готовится, чтобы вернуться на первое место в турнирной таблице. Несмотря на старания Томаса Тухеля, получается не очень удачно.

Читай также: Названа сумма, которую Джорджина может получить в случае расставания с Роналду

Как сообщает Bild, главный тренер Баварии не сдержал эмоций на последней тренировке.

Специалист эмоционально отреагировал после игры команды на маленьком ромбовидном поле. Тухель указывал своим подопечным на ошибки, однако те не смогли реабилитироваться. В итоге наставник команды попытался сломать стойку для флажка - вышло лишь надломить.

Отмечается, что на тренировке был генеральный директор клуба Оливер Кан. Функционеру также не понравилось работа команды, из-за чего он ушел в офис.

В турнирной таблице Бундеслиги Бавария отстает от дортмундской Боруссии на один балл.

Ранее сообщалось, что Маттеус выступил с неожиданным сравнением чемпионского менталитета Баварии и Боруссии Дортмунд.


Статьи по теме

Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси
Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом
Руис анонсировал бой с Фьюри, но промоутер сразу же все опроверг Руис анонсировал бой с Фьюри, но промоутер сразу же все опроверг
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель и Цзяхуэй играют в полуфинале
просмотров

Последние новости

Украина16:30
Металлист - Динамо 1:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Европа16:26
Интер может обменять своего голкипера на двоих игроков Челси
Европа15:49
Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом
Бокс15:42
Руис анонсировал бой с Фьюри, но промоутер сразу же все опроверг
Украина15:13
Верес минимально обыграл Львов после жаркой перестрелки в первом тайме
Украина14:56
Динамо Киев в зрелищной игре переиграло Металлист
Другие14:53
Министерство молодежи и спорта дало пояснения по поводу участия украинских спортcменов в международных турнирах
Бокс14:32
Беллью патриотично отреагировал на то, что Усик посетил украинских военных
Бокс14:10
Беллью назвал боксера, который является самым опасным для Фьюри
Формула 113:53
Гран-при Азербайджана-2023: Первая практика. Ферстаппен первый, Леклер сразу за ним
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK