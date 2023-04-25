Маттеус выступил с неожиданным сравнением чемпионского менталитета Баварии и Боруссии Дортмунд

Бывший футболист Баварии Лотар Маттеус выступил с заявлением касаемо ментальной составляющей мюнхенцев.

"В Боруссии отреагировали на то, что произошло в матче со Штутгартом. Мне немного не хватает такого на юге Германии.

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Это ментатилет чемпиона Германии", – сказал Маттеус в интервью Sky Sport Deutschland.

Напомним, Бавария проиграла на выезде Майнцу (1:3) в 29-м туре Бундеслиги, а Боруссия Дортмунд добыла разгромную победу над Айнтрахтом (4:0). Данный триумф позволил "шмелям" возглавить турнирную таблицу чемпионата Германии.