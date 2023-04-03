Раскол в Баварии? Маттеус уличил Кана во лжи в ситуации с Нагельсманном

Бывший футболист Баварии Лотар Маттеус обвинил Оливера Кана во лжи об увольнении Юлиана Нагельсманна.

Напомним, экс-голкипер, а ныне гендиректор клуба, в эфире Sky Sports назвал увольнение немецкого специалиста решением, необходимым для успеха Баварии.

"Я знаю, что Оливер Кан лжет. Он просто хочет отвлечь внимание от проблем, поэтому нападает на меня. Я просто говорю то, что слышу, вижу и чувствую. Хронологическая последовательность, описанная Каном, не стыкуется.

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У Баварии давно была договоренность с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии. И если бы я не смог дозвониться до Нагельсманна по телефону во время его отпуска, я бы поехал к нему в Южный Тироль, чтобы поговорить с ним там. Я знаю многих людей в Баварии, которых Оливер, возможно, не знает. И я знаю, как это было", – сказал Маттеус в интервью T-Online.

Напомним, вместо Нагельсманна на пост главного тренера Бавария пригласила экс-наставника Челси Томаса Тухеля.