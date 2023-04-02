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Голкипер Баварии опроверг информацию о проблемах Нагельсманна с игроками

Зоммер поддержал бывшего наставника.
Сегодня, 11:51
Ян Зоммер / Getty Images
Ян Зоммер / Getty Images

Вратарь Баварии Ян Зоммер прокомментировал ситуацию с отставкой экс-тренера клуба Юлиана Нагельсманна.

"У меня никогда не было ощущения, что Нагельсманн потерял раздевалку – совсем нет.

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Юлиан тоже имеет свое участие в победе над Дортмундом. Это ведь не так, что все, что было раньше, теперь стерто", - сказал Зоммер в интервью журналисту Максимилиану Коху.

Напомним, вместо Нагельсманна на пост главного тренера Бавария пригласила экс-наставника Челси Томаса Тухеля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Юлиан Нагельсманн Ян Зоммер

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