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Спортивный директор Баварии назвал причину увольнения Нагельсманна

Мюнхенцы боялись за результаты команды.
Вчера, 23:23
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич объяснил решение уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна.

"Можете представить, насколько тяжелым для меня был этот шаг. У нас были доверительные отношения.

Я знаю, что это непопулярное решение, но мы хорошо все обдумали. Мы считаем, что приняли лучшее для Баварии решение. Результаты начиная с прошлого марта были переменчивыми, мы необъяснимым образом отдавали матчи. В сентябре у нас тоже был проблемный период.

Перед ЧМ мы играли очень хорошо, но если посмотреть на вторую часть сезона, то уже видно, что дело не в периодах, а в неработоспособности общей концепции. Мы мучились даже тогда, когда побеждали.

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Мы верили в Юлиана до 11 часов воскресного вечера. Мы поддерживали друг друга, много обсуждали тренировки и матчи. Он топ-тренер, мы до последней секунды были за него. Но после игры с Байером мы в понедельник сели и все обсудили. Футбол честен с тобой, если ты смотришь на результаты и данные. Если кривая результатов идет вниз, ты вынужден реагировать. Когда ты уже не до конца веришь, ты вынужден реагировать.

К счастью, на рынке был топовый вариант. И все случилось очень быстро", – сказал Салихамиджич в интервью 90min.

Напомним, вместо Нагельсманна на пост главного тренера Бавария пригласила экс-наставника Челси Томаса Тухеля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Юлиан Нагельсманн хасан салихамиджич

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