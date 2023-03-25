iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нагельсманн готов к работе в Английской Премьер-лиге

Немецкий специалист может согласиться на работу в Тоттенхэме.
Сегодня, 12:57
Юлиан Нагельсманн / Getty Images
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Мюнхенская Бавария неожиданно как для фанатов, так и для игроков клуба, уволила с поста тренера Юлиана Нагельсманна, назначив на его место Томаса Тухеля.

Одной из причин такой резкой смены вектора называется боязнь руководства "ротен" вновь упустить возможность пригласить Тухеля, так как на него претендовали мадридский Реал и лондонский Тоттенхэм.

И если о чем теперь думают в Мадриде пока неизвестно, то в Лондоне готовы пригласить освобожденного Нагельсманна. При этом, как сообщает Sky Sports, сам немецкий специалист также заинтересован в работе в Тоттенхэме.

Однако при этом сообщается, что он может взять время на отдых до лета. А это значит, что либо Антонио Конте не получит своего и ему придется работать до конца сезона, либо остаток сезона лондонский клуб проведет под руководством временного тренера.

Стоит отметить, что Тоттенхэм дважды пытался пригласить Нагельсманна в Лондон. Первый раз это было после увольнения Маурисио Почеттино в 2019 году, которого в итоге заменил Жозе Моуриньо , а второй - после увольнения самого Моуриньо в 2021 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ Юлиан Нагельсманн

Статьи по теме

Обладатель одного из самых мощных ударов в истории футбола заинтересовал клубы АПЛ Обладатель одного из самых мощных ударов в истории футбола заинтересовал клубы АПЛ
Отец Холанда рассказал о физическом состоянии сына перед матчем против Ливерпуля Отец Холанда рассказал о физическом состоянии сына перед матчем против Ливерпуля
"Поезд ушел": Зинченко рассказал о беседе с Мудриком после его трансфера в Челси "Поезд ушел": Зинченко рассказал о беседе с Мудриком после его трансфера в Челси
Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей Клуб Миколенко подозревают в нарушении правил финансового фэйр-плей
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 113:49
"Да хоть SpaceX": Мерседес не постесняется скопировать концепцию болида Ред Булл
Евро-202413:35
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации на Евро-2024
Украина13:21
Украинский баскетболист выиграл кубок Болгарии и стал MVP турнира
Европа13:12
Экс-игрок сборной Англии рассказал, кого считает лучшим в Украине
Европа12:57
Нагельсманн готов к работе в Английской Премьер-лиге
Евро-202412:55
Испания - Норвегия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Европа12:46
"Вы постарели и не можете быстрее бегать": Ярмоленко потроллил Караваева
Бокс12:40
Промоутер Усика назвал причину срыва боя Александра и Фьюри
Формула 112:30
Трехкратного чемпиона мира оштрафовали на почти миллион долларов за расистские оскорбления Хэмилтона
Бокс12:18
"Лучший брат": Виталий Кличко мило поздравил Владимира с днем рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK