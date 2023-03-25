Нагельсманн готов к работе в Английской Премьер-лиге

Мюнхенская Бавария неожиданно как для фанатов, так и для игроков клуба, уволила с поста тренера Юлиана Нагельсманна, назначив на его место Томаса Тухеля.

Одной из причин такой резкой смены вектора называется боязнь руководства "ротен" вновь упустить возможность пригласить Тухеля, так как на него претендовали мадридский Реал и лондонский Тоттенхэм.

И если о чем теперь думают в Мадриде пока неизвестно, то в Лондоне готовы пригласить освобожденного Нагельсманна. При этом, как сообщает Sky Sports, сам немецкий специалист также заинтересован в работе в Тоттенхэме.

Однако при этом сообщается, что он может взять время на отдых до лета. А это значит, что либо Антонио Конте не получит своего и ему придется работать до конца сезона, либо остаток сезона лондонский клуб проведет под руководством временного тренера.

Стоит отметить, что Тоттенхэм дважды пытался пригласить Нагельсманна в Лондон. Первый раз это было после увольнения Маурисио Почеттино в 2019 году, которого в итоге заменил Жозе Моуриньо , а второй - после увольнения самого Моуриньо в 2021 году.