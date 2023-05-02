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Барселона - Осасуна 1:0 видео гола и лучших моментов матча 02.05.2023

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка испанской Ла Лиги.
Вчера, 23:32
Барселона победила Осасуну / Getty Images
Барселона победила Осасуну / Getty Images

Во вторник, 2 мая, Барселона встречалась на своем поле с Осасуной в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Хави, имея большую часть поединка численное преимущество, только на последних минутах смогли дожать соперника, одержав победу со счетом 1:0.

Гости остались в меньшинстве на 26-й минуте встречи после удаления Хорхе Эррандо, но каталонцы сумели этим воспользоваться лишь на 85-й минуте, когда результативным ударом отметился Жорди Альба.

Барселона с 82 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, опережая Реал на 14 баллов и сыграв на один матч больше. Осасуна с 44 пунктами занимает девятое место.

Вашему вниманию видеообзор матча Барселона - Осасуна в 33-м туре Ла Лиги:

Барселона - Осасуна 1:0

Гол: Альба, 85

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен (Эрик Гарсия, 52), Бальде (Альба, 76) - Бускетс (Ферран Торрес, 76), де Йонг - Рафинья (Дембеле, 52), Педри, Гави (Фати, 36) - Левандовски

Осасуна: Фернандес - Диего Морено, Унаи Гарсия, Эррандо, Ману Санчес - Ибаньес, Торро (Крус, 59) - Рубен Гарсия (Барха, 46), Орос (Муньос, 46), Бенито (Аридане, 70) - Авила (Кике, 59)

Удаление: Эррандо, 26

Источник: MEGOGO

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