Барселона - Осасуна 1:0: обзор матча и результат игры 02.05.2023
Во вторник, 2 мая, Барселона принимала на Камп Ноу Осасуну в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги.
Каталонская команда, несмотря на то что практически с середины первого тайма имела численное преимущество, сумела добиться успеха в противостоянии лишь под конец встречи, вырвав победу со счетом 1:0.
Подопечные Хави Эрнандеса владели инициативой на протяжении матча, кроме того с 26-й минуты оказались в большинстве после удаления Хорхе Эррандо, но смогли воплотить свои старания в результат только на 85-й минуте. Три очка "блаугранас" принес вышедший на замену ветеран команды Жорди Альба.
На данный момент Барселона с 82 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал на 14 баллов и сыграв на один матч больше. Осасуна с 44 пунктами расположилась на девятой позиции.
Статистика матча Барселона - Осасуна 33-го тура чемпионата Испании
Барселона - Осасуна 1:0
Гол: Альба, 85
Ожидаемые голы (xG): 3.29 - 0.41
Владение мячом: 76% - 24%
Удары: 21 - 7
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 7 - 10
Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен (Эрик Гарсия, 52), Бальде (Альба, 76) - Бускетс (Ферран Торрес, 76), де Йонг - Рафинья (Дембеле, 52), Педри, Гави (Фати, 36) - Левандовски
Осасуна: Фернандес - Диего Морено, Унаи Гарсия, Эррандо, Ману Санчес - Ибаньес, Торро (Крус, 59) - Рубен Гарсия (Барха, 46), Орос (Муньос, 46), Бенито (Аридане, 70) - Авила (Кике, 59)
Удаление: Эррандо, 26