Барселона - Осасуна 1:0: обзор матча и результат игры 02.05.2023

Лидер Ла Лиги только под конец поединка вырвал победу над середняком чемпионата и финалистом Кубка Испании.

Во вторник, 2 мая, Барселона принимала на Камп Ноу Осасуну в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда, несмотря на то что практически с середины первого тайма имела численное преимущество, сумела добиться успеха в противостоянии лишь под конец встречи, вырвав победу со счетом 1:0.

Источник: Getty Images

Подопечные Хави Эрнандеса владели инициативой на протяжении матча, кроме того с 26-й минуты оказались в большинстве после удаления Хорхе Эррандо, но смогли воплотить свои старания в результат только на 85-й минуте. Три очка "блаугранас" принес вышедший на замену ветеран команды Жорди Альба.

Источник: Getty Images

На данный момент Барселона с 82 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал на 14 баллов и сыграв на один матч больше. Осасуна с 44 пунктами расположилась на девятой позиции.

Статистика матча Барселона - Осасуна 33-го тура чемпионата Испании

Барселона - Осасуна 1:0

Гол: Альба, 85

Ожидаемые голы (xG): 3.29 - 0.41

Владение мячом: 76% - 24%

Удары: 21 - 7

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 7 - 10

Барселона: тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен (Эрик Гарсия, 52), Бальде (Альба, 76) - Бускетс (Ферран Торрес, 76), де Йонг - Рафинья (Дембеле, 52), Педри, Гави (Фати, 36) - Левандовски

Осасуна: Фернандес - Диего Морено, Унаи Гарсия, Эррандо, Ману Санчес - Ибаньес, Торро (Крус, 59) - Рубен Гарсия (Барха, 46), Орос (Муньос, 46), Бенито (Аридане, 70) - Авила (Кике, 59)

Удаление: Эррандо, 26