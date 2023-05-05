Не сдержал эмоций: Спаллетти заплакал после победы Наполи в Серии А

В рамках 33-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде встречался с Удинезе. Поединок завершился вничью (1:1), что позволило неаполитанской команде выиграть долгожданное чемпионство.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти не сдержал эмоций во время послематчевого интервью.

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"Я должен посвятить титул игрокам, которые заслужили эту радость. Во-вторых, всем болельщикам – Неаполь, это для тебя! И, наконец, всем, кто работает в Наполи, моему штабу, спортивному директору Джунтоли, клубу за то, что он делает свою работу.

И Матильде, моей дочери. Естественно, всей моей семье за то, что помогала мне идти вперед. Моим друзьям, и моему брату Марчелло", - сказал Спаллетти, заплакав.

Отметим, что брат Лучано Марчелло умер в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Спаллетти установил необычное достижение.