Наставник Наполи установил необычное достижение

Вчера, 4 мая, Наполи завоевал первое чемпионство за последние 33 года.

Для наставника неаполитанцев Лучано Спалетти это был дебютный триумф в Серии А в его карьере. Помимо этого специалист побил рекорд итальянского первенства.

Как сообщил OptaPaolo, Спалетти стал самым старым тренером-чемпионом в итории чемпионата Италии. Ему покорился этот трофей в возрасте 64 лет и 58 дней.

Ранее рекорд удерживал Маурицио Сарри, бравший чемпионство с Ювентусом в сезоне-2019/20 в возрасте 61 года и 203 дней.

Напомним, что ранее президент Наполи сделал заявление после победы в чемпионате.