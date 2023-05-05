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Наставник Наполи установил необычное достижение

Лучано Спалетти стал самым старым специалистом, выигравшим чемпионат Италии.
Сегодня, 09:27
Лучано Спалетти / Getty Images
Лучано Спалетти / Getty Images

Вчера, 4 мая, Наполи завоевал первое чемпионство за последние 33 года.

Для наставника неаполитанцев Лучано Спалетти это был дебютный триумф в Серии А в его карьере. Помимо этого специалист побил рекорд итальянского первенства.

Как сообщил OptaPaolo, Спалетти стал самым старым тренером-чемпионом в итории чемпионата Италии. Ему покорился этот трофей в возрасте 64 лет и 58 дней.

Ранее рекорд удерживал Маурицио Сарри, бравший чемпионство с Ювентусом в сезоне-2019/20 в возрасте 61 года и 203 дней.

Напомним, что ранее президент Наполи сделал заявление после победы в чемпионате.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Лучано Спалетти

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