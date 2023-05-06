iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Лидс 2:1: обзор и результат матча чемпионата Англии 06.05.2023

"Горожане" на шаг приблизились к чемпионству.
Сегодня, 18:54
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В субботу, 6 мая, в рамках 35-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал на своем поле Лидс. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Героем данной встречи стал хавбек "горожан" Илкай Гюндоган. Немец отличился дублем после ассистов вингера Рияда Мареза.

В свою очередь гости смогли лишь ответить забитым мячом на 85 минуте. Родриго отличился голом.

Таким образом, после 35 туров Манчестер Сити занимает первое место, набрав 82 балла, а Лидс идет на 17 строчке с 30 очками.

Статиститка матча Манчестер Сити - Лидс чемпионата Англии

Манчестер Сити - Лидс 2:1
Голы: Гюндоган, 19, 27 - Родриго, 85

Ожидаемые голы (xG): 2.67 - 0.22
Владение мячом: 82% - 18%
Удары: 18 - 4
Удары в створ: 6 - 2   
Фолы: 2 - 14

Манчестер Сити: Эдерсон, Лапорт, Аке (Уокер, 54), Аканджи, Льюис, Гюндоган, де Брюйне, Фоден, Марез, Холанд, Альварес.

Лидс: Роблес, Эйлинг, Вебер, Кристенсен, Фирпо, Форшоу (Стрейк, 80), Рока (Гринвуд, 59), Харрисон (Саммервилл, 66), Маккенни, Бэмфорд (Ааронсон, 80), Ньонто (Родриго, 58).

Предупреждения: Ньонто (45), Родриго (71).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Лидс

Статьи по теме

Гол Салаха помог Ливерпулю одолеть в непростом матче Брентфорд Гол Салаха помог Ливерпулю одолеть в непростом матче Брентфорд
Кейн обошел Руни и стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ Кейн обошел Руни и стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Челси с Мудриком прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв Борнмут Челси с Мудриком прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв Борнмут
Мудрик получил желтую карточку за симуляцию в матче против Борнмута Мудрик получил желтую карточку за симуляцию в матче против Борнмута
Помочь журналистам

Видео

Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио
Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа21:48
Малиновский вернулся в стартовый состав Марселя на матч против Ланса
ММА21:45
Стерлинг - Сехудо: Прогноз и анонс на бой за титул в легчайшем весе
Европа21:33
Бавария не без проблем обыграла Вердер и увеличила отрыв от Боруссии Д
Европа21:22
Гол Салаха помог Ливерпулю одолеть в непростом матче Брентфорд
Формула 121:07
Гран-при Майами: Ферстаппен победил в третьей практике, Леклер и Перес попали в тройку
Европа21:02
Интер на выезде одолел Рому и сократил отставание от второго места до одного очка
Европа20:49
Пиоли высказался о серьезности травмы Леау
Европа20:28
УЕФА примет меры по повышению безопасности болельщиков после финала Лиги чемпионов-2022
Европа20:18
Глава UFC назвал условия проведения боя Чимаев - Усман
Европа19:59
Кейн обошел Руни и стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK