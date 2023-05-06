Манчестер Сити - Лидс 2:1: обзор и результат матча чемпионата Англии 06.05.2023

"Горожане" на шаг приблизились к чемпионству.

В субботу, 6 мая, в рамках 35-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал на своем поле Лидс. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Героем данной встречи стал хавбек "горожан" Илкай Гюндоган. Немец отличился дублем после ассистов вингера Рияда Мареза.

В свою очередь гости смогли лишь ответить забитым мячом на 85 минуте. Родриго отличился голом.

Таким образом, после 35 туров Манчестер Сити занимает первое место, набрав 82 балла, а Лидс идет на 17 строчке с 30 очками.

Статиститка матча Манчестер Сити - Лидс чемпионата Англии

Манчестер Сити - Лидс 2:1

Голы: Гюндоган, 19, 27 - Родриго, 85

Ожидаемые голы (xG): 2.67 - 0.22

Владение мячом: 82% - 18%

Удары: 18 - 4

Удары в створ: 6 - 2

Фолы: 2 - 14

Манчестер Сити: Эдерсон, Лапорт, Аке (Уокер, 54), Аканджи, Льюис, Гюндоган, де Брюйне, Фоден, Марез, Холанд, Альварес.

Лидс: Роблес, Эйлинг, Вебер, Кристенсен, Фирпо, Форшоу (Стрейк, 80), Рока (Гринвуд, 59), Харрисон (Саммервилл, 66), Маккенни, Бэмфорд (Ааронсон, 80), Ньонто (Родриго, 58).

Предупреждения: Ньонто (45), Родриго (71).