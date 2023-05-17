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Реалу могут засчитать техническое поражение в матче с Хетафе

Во всем виновата отмененная замена.
Сегодня, 14:55
Реал - Хетафе / Getty Images
Реал - Хетафе / Getty Images

Реалу могут присудить техническое поражение 0:3 в матче Ла Лиги против Хетафе (1:0). Об этом сообщает издание As.

Напомним, в концовке встречи Карло Анчелотти решил выпустить на поле Альваро Одриосолу вместо Марко Асенсио. В момент, когда испанец покидал поле, Камавинга захромал и попросил заменить его.

В итоге француз был заменен, а Асенсио остался на поле, и Одриосола вышел вместо Камавинга.

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В свою очередь Хетафе принял решение подать жалобу в комитет по соревнованиям на отмененную замену мадридцев. Данное решение Анчелотти в матче не соответствует правилам.

В случае, если жалоба будет одобрена, Реалу могут присудить техническое поражение 0:3, а также заставить заплатить штраф в размере от 6 до 9 тысяч евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе Реал Мадрид Ла Лига

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