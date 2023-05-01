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Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 09.05.2023

Узнай на ISPORT, кто может победить в одном из матчей главного клубного турнира Европы.
Сегодня, 13:07
Реал - Манчестер Сити / Getty Images
Реал - Манчестер Сити / Getty Images

Во вторник, 9 апреля, состоится один из двух полуфиналов Лиги чемпионов, где в повторении прошлогоднего полуфинала сыграют Ман Сити и Реал.

"Горожане" на пути к этой стадии уверенно выиграли группу, прошли РБ Лейпциг в первом раунде плей-офф и переиграли Баварию Мюнхен в четвертьфинале.

"Сливочные" не так уж и уверенно, но тоже вышли в плей-офф, а там уже легко справились с Ливерпулем и Челси.

Источник: Getty Images

Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Реал - Манчестер Сити

Неожиданно, однако, букмекеры считают, что у Манчестер Сити есть преимущество в первом поединке противостоянии несмотря на то, что они играют на выезде

Прогноз букмекеров на матч Реал - Манчестер Сити

  • Победа Реала: 3.20
  • Ничья: 3.77
  • Победа Манчестер Сити 2.23

Также эксперты считают, что поединок подарит большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.74

Также по мнению букмекеров, обе команды отметяться забитыми голами. На это коэффициент - 1.60. Однако, можно и рискнуть, поставив на то, что забьет лишь одна команда. На такой исход событий коэффициент - 2.20.

Источник: Getty Images

Статистика противостояния Реал - Манчестер Сити

В связи с тем, что "горожане" сравнительно недавно стали по-настоящему топ-клубом, поединков между этими командами было не так уж и много.

Противостояние Реала и Манчестер Сити исчисляется всего восемью поединками, поэтому, ни у одной из команд нету преимущества

Читай также: Реал - Манчестер Сити: где смотреть матч 09.05.2023 полуфинала Лиги чемпионов

Реал - Манчестер Сити
3 Победы 3
2 Ничьи 2
13 Голы 12

Последняя встреча завершилась победой Реала в дополнительное время со счетом 3:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид

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