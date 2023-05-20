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Цыганков в стартовом составе на матч против Вильярреала

Это уже 16-й матч для украинца за испанский клуб.
Сегодня, 14:19
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Виктор Цыганков появится в стартовом составе Жироны в матче 35-го тура Ла Лиги против Вильярреала.

Для Виктора матч станет уже 16-м в рамках Ла Лиги, ранее оттрижды отличился за клуб, а также отдал пять результативных передач. Также отметим, что последние две игры Цыганков провел без замен.

Команде украинца очень нужно набирать баллы в сегодняшнем матче, ведь Жирона борется за еврокубки. На текущий момент коллектив Мичела идет на седьмой позиции, что позволит клубу сыграть в Лиге конференций.

Однако всего в одном очке позади находятся сразу три клуба - Атлетик, Севилья и Осасуна. Вильярреал, в свою очередь, расположился на пятой позиции.

Стартовый свисток матча Жирона - Вильярреал будет дан 20 мая в 15:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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