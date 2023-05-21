Манчестер Сити - Челси 1:0: обзор матча и результат игры 21.05.2023
В воскресенье, 21 мая, на Этихаде прошел матч 37-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити встретился с лондонским Челси.
Во время выхода команд на поле "пенсионеры" устроили чемпионский коридор "горожанам", которые за счет поражения Арсенала досрочно завоевали третье подряд чемпионство АПЛ.
Так как никаких целей в чемпионате у команды уже нет, Пеп Гвардиола решил оставить практически всех игроков основы в запасе, выпустив резерв. Однако даже в таком составе хозяева поля обыграли своего оппонента.
Единственный гол встречи на свой счет записал Хулиан Альварес. На 12-й минуте Уэсли Фофана ошибся при передаче, мяч попал к Коулу Палмеру, который отдал пас на аргентинца. Альварес первым касанием принял передачу, а вторым пробил точно в дальний угол.
За 20 минут до конца форвард Сити смог оформить дубль, но его гол был отменен, так как до этого Рияд Марез, отдавший ассист, принял мяч рукой.
За две минуты до этого на поле появился Михаил Мудрик, но украинец, к сожалению, не сумел повлиять на счет. Хотя у него был хороший момент для того, чтобы спасти свою команду - на 90-й минуте Михаил из отличной позиции пробил мимо левой штанги.
В итоге Манчестер Сити одержал двенадцатую победу подряд в рамках чемпионата Англии. Челси же остается на 12-м месте, имея в активе 43 очка.
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Статистика матча Манчестер Сити - Челси 37-го тура АПЛ
Манчестер Сити - Челси 1:0
Гол: Альварес, 12.
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 15 - 13
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 12 - 9
Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 1.37
Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Аканджи (Стоунз, 57), Ляпорт (Родри, 78), Гомес (Де Брюйне, 78) - Льюис, Филлипс, Марез (Холанд, 74), Палмер, Фоден - Алвьарес.
Челси: Аррисабалага - Чалоба, Силва, Фофана - Аспиликуэта, Фернандес, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Холл (Кулибали, 81), Галлахер (Мудрик, 69) - Хаверц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69).
Предупреждения: Хаверц, Галлахер.