Манчестер Сити - Челси 1:0: обзор матча и результат игры 21.05.2023

Пеп Гвардиола дал отдохнуть игрокам основы, но это не помешало "горожанам" победить в двенадцатом матче чемпионата подряд.

В воскресенье, 21 мая, на Этихаде прошел матч 37-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити встретился с лондонским Челси.

Во время выхода команд на поле "пенсионеры" устроили чемпионский коридор "горожанам", которые за счет поражения Арсенала досрочно завоевали третье подряд чемпионство АПЛ.

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Так как никаких целей в чемпионате у команды уже нет, Пеп Гвардиола решил оставить практически всех игроков основы в запасе, выпустив резерв. Однако даже в таком составе хозяева поля обыграли своего оппонента.

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Единственный гол встречи на свой счет записал Хулиан Альварес. На 12-й минуте Уэсли Фофана ошибся при передаче, мяч попал к Коулу Палмеру, который отдал пас на аргентинца. Альварес первым касанием принял передачу, а вторым пробил точно в дальний угол.

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За 20 минут до конца форвард Сити смог оформить дубль, но его гол был отменен, так как до этого Рияд Марез, отдавший ассист, принял мяч рукой.

Источник: Getty Images

За две минуты до этого на поле появился Михаил Мудрик, но украинец, к сожалению, не сумел повлиять на счет. Хотя у него был хороший момент для того, чтобы спасти свою команду - на 90-й минуте Михаил из отличной позиции пробил мимо левой штанги.

Источник: Getty Images

В итоге Манчестер Сити одержал двенадцатую победу подряд в рамках чемпионата Англии. Челси же остается на 12-м месте, имея в активе 43 очка.

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Статистика матча Манчестер Сити - Челси 37-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Челси 1:0

Гол: Альварес, 12.

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 15 - 13

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 12 - 9

Ожидаемые голы (xG): 1.25 - 1.37

Манчестер Сити: Ортега - Уокер, Аканджи (Стоунз, 57), Ляпорт (Родри, 78), Гомес (Де Брюйне, 78) - Льюис, Филлипс, Марез (Холанд, 74), Палмер, Фоден - Алвьарес.

Челси: Аррисабалага - Чалоба, Силва, Фофана - Аспиликуэта, Фернандес, Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Холл (Кулибали, 81), Галлахер (Мудрик, 69) - Хаверц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69).

Предупреждения: Хаверц, Галлахер.