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Неожиданный поворот: Хавбек Манчестер Сити откажет Барселоне и подпишет новый контракт

Гюндогану дадут долгосрочное соглашение.
Сегодня, 10:53
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган не покинет летом клуб. Об этом сообщает издание The Times.

Немецкий футболист принял решение остаться в команде. "Горожане" готовы выполнить его условия по контракту, дав ему долгосрочное соглашение.

Ранее Гюндогана не устраивал однолетний договор, предложенный Манчестер Сити. Ввиду этого, полузащитник рассматривал возможность перехода в Барселону.

Напомним, контракт 32-летнего немца с английской командой истекает в июле этого года.

В текущем сезоне на счету Гюндогана восемь голов и четыре ассиста в 30 матчах АПЛ.

Ранее Манчестер Сити представил новую домашнюю форму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган

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