Неожиданный поворот: Хавбек Манчестер Сити откажет Барселоне и подпишет новый контракт
Гюндогану дадут долгосрочное соглашение.
Хавбек Манчестер Сити Илкай Гюндоган не покинет летом клуб. Об этом сообщает издание The Times.
Немецкий футболист принял решение остаться в команде. "Горожане" готовы выполнить его условия по контракту, дав ему долгосрочное соглашение.
Ранее Гюндогана не устраивал однолетний договор, предложенный Манчестер Сити. Ввиду этого, полузащитник рассматривал возможность перехода в Барселону.
Напомним, контракт 32-летнего немца с английской командой истекает в июле этого года.
В текущем сезоне на счету Гюндогана восемь голов и четыре ассиста в 30 матчах АПЛ.
Ранее Манчестер Сити представил новую домашнюю форму.