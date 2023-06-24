Ротань: Игроки выложились не то, что на 100, а на 150 процентов

В рамках молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Украины U-21 минимально обыграла Румынию.

Наставник "желто-голубых" Руслан Ротань поделился мыслями о прошедшем матче.

По словам украинца, его подопечные отдали все силы и даже больше ради победы.

"Прежде всего я поздравляю с победой команду, украинцев. Спасибо ВСУ за то, что они дают нам эту возможность. Эта победа для наших воинов. Сегодня на поле наши футболисты отдались полностью за наших защитников. Они сегодня выложились не то, что на сто процентов, а на сто пятьдесят, чтобы одержать эту победу. И они ее заслужили.

Очень много моментов было в обоих таймах. Но нужно сказать, что у нас было не очень удачное начало матча. Мы волновались и нервничали. Позволили несколько раз хозяевам создать моменты. Практически сами себе их привезли. Но это из-за волнения. Потом собрались: у нас была команда и структура. В этих тяжелых условиях, в жару, мы завоевали эту победу. Хотим поздравить Украину и поблагодарить воинов за возможность благодарить наших болельщиков", - сказал Ротань

Напомним, после двух матчей у сборной Украины U-21 две победы над Румынией и Хорватией. Третья игра против испанцев состоится 27 июня.