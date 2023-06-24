Румыния U-21 - Украина U-21: обзор и результат матча Евро U-21

В рамках молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Украины U-21 встретилась со сверстниками из Румынии.

Коллектив Руслана Ротаня владел инициативой на протяжении всего матча и должен был забить, как минимум, однажды еще в первом тайме.

У героя дебютного матча на турнире Алексея Кащука было два отличных шанса, но оба он не реализовал.

Во втором тайме картина не сильно изменилась, но помог желто-голубым курьез.

Виктор Дикан срезал мяч в свои ворота, принеся номинальным гостям минимальную победу.

Без ложки дегтя впрочем не обошлось. В компенсированное время Владислав Ванат заработал глупую красную, лишив себя возможности сыграть в следующем матче против Испании.

Статистика матча молодежного чемпионата Европы Румыния U-21 - Украина U-21

Румыния U-21 - Украина U-21 0:1

Голы: Дикан, 89 (автогол)

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 12 - 19

Удары в створ ворот: 2 - 6

Атаки: 65 - 150