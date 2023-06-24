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Ванат "взял на Одессу" соперника и получил красную карточку

Украинский форвард проявил себя не с лучшей стороны.
Вчера, 22:35
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Сборная Украины U-21 победила в матче против Румынии в рамках молодежного Евро-2023 со счетом 1:0.

Однако, концовка матча была омрачена опрометчивым поступком форварда "желто-голубых" Владислава Ваната.

Наш футболист в ходе перепалки между футболистами обеих команд толкнул соперника головой и получил за это прямую красную карточку.

Таким образом, коллектив Руслана Ротаня не сможет рассчитывать на Ваната в матче третьего тура группового этапа против Испании, который состоится уже 27 июня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы U-21 Сборная Украины U-21 Владислав Ванат

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