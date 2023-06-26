Челси не станет удовлетворять запросы Брайтона по трансферу Кайседо

Несмотря на репутацию транжиры, лондонский клуб не собирается отдавать почти сотню миллионов за молодого игрока.

Начав летнее трансферное окно с заметной чистки состава, Челси также готов к приобретениям.

Одной из целью "синих" считается полузащитник Брайтона Мойзес Кайседо. Однако у этой сделки есть один камень преткновения - "чайки" просят за своего футболиста 80 миллионов фунтов.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста The Times Гари Джейкоба, Челси уведомил Брайтон, что не собирается выплачивать за 21-летнего эквадорца запрашиваемую сумму.

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Стоит отметить, что "пенсионеры" не единственные, кто нацелился на талантливого игрока. Помимо лондонцев, на Кайседо также претендует Манчестер Юнайтед.

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед вышел из переговоров по Мэйсону Маунту, так как Челси завышает сумму за трансфер английского полузащитника.