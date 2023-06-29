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Немецкие клубы следят за воспитанником Реала

Серхио Аррибас может продолжить карьеру в Боруссии.
Сегодня, 00:52
Серхио Аррибас / Getty Images
Серхио Аррибас / Getty Images

Воспитанник мадридского Реала Серхио Аррибас может продолжить карьеру в Бундеслиге, пишет Marca.

Испанский хавбек привлек внимание Айнтрахта, Боруссии, Лейпцига и Байера. Среди них именно дортмундский клуб считается фаворитом.

Сам же Серхио хотел бы попробовать пробиться в основу Реала, но это будет очень сложно. Потому хавбек может принять предложение из Германии.

В минувшем сезоне Серхио провел 36 матчей за Кастилью, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Он также 4 раза вышел на поле в составе основной команды Мадрида.

Портал Трансфермаркт оценивает 21-летнего хавбека в 3.5 млн евро.

Ранее, напомним, стало известно, что Интер Майами назначил нового главного тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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