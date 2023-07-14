Неудачный трансфер Манчестер Юнайтед удивил всех своим новым имиджем
Провальная аренда Манчестер Юнайтед в лице Ваута Вегхорста продемонстрировала свой новый необычный образ по возвращении в Бернли.
После тяжелой второй части сезона-2022/23, в которой он забил всего два гола в 31 игре, 30-летний форвард вернулся в расположение "кларетовых" для участия в предсезонном сборе, так как "красные дьяволы" решили не выкупать его контракт.
Этим утром Вегхорст впервые вернулся на тренировочную базу Бернли, представ в новом образе. Нидерландец решил отвлечь фанатов от своей результативности (точнее, ее отсутствия) обесцвеченными волосами.
Это можно заметить на видео, которое клуб опубликовал в своих социальных сетях.
Welcome back, Wout! 👋 pic.twitter.com/sxyWMSboCm— Burnley FC 🏆 (@BurnleyOfficial) July 13, 2023
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По пути Вегхорст успел ответить на несколько вопросов, заявив, что он "рад вернуться обратно".
Нападающий надеется, что в этот раз у него получится принести успех своей команде, так как все идет к тому, что следующий сезон он проведет на Терф Мур.
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