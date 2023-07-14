Неудачный трансфер Манчестер Юнайтед удивил всех своим новым имиджем

Ваут Вегхорст надеется, что его образ поможет начать все с чистого листа и принесет команде успех.

Провальная аренда Манчестер Юнайтед в лице Ваута Вегхорста продемонстрировала свой новый необычный образ по возвращении в Бернли.

После тяжелой второй части сезона-2022/23, в которой он забил всего два гола в 31 игре, 30-летний форвард вернулся в расположение "кларетовых" для участия в предсезонном сборе, так как "красные дьяволы" решили не выкупать его контракт.

Этим утром Вегхорст впервые вернулся на тренировочную базу Бернли, представ в новом образе. Нидерландец решил отвлечь фанатов от своей результативности (точнее, ее отсутствия) обесцвеченными волосами.

Это можно заметить на видео, которое клуб опубликовал в своих социальных сетях.

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По пути Вегхорст успел ответить на несколько вопросов, заявив, что он "рад вернуться обратно".

Нападающий надеется, что в этот раз у него получится принести успех своей команде, так как все идет к тому, что следующий сезон он проведет на Терф Мур.

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