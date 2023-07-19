Предательство или признание: Руни высоко оценил влияние Гвардиолы на английский футбол

Не факт, что поклонники Манчестер Юнайтед оценят мысли легенды своего клуба.

Завершив игровую карьеру и начав тренерскую, легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни начал видеть вещи по-другому.

Так, 37-летний наставник Ди Си Юнайтед считает, что Пеп Гвардиола - одна из лучших вещей, которая случалась с английским футболом.

"Манчестер Сити поднял все стандарты. К сожалению, сейчас время их господства", - цитирует Руни BBC.

"Гвардиола - одно из лучших событий, которые произошли с английским футболом. Это касается не только лиги, но и национальной сборной, ведь он тренировал молодых английских игроков, которые впоследствии попали в сборную и распространили его идеи".

Руни также похвалил другого тренера - Микель Артета получил свою порцию аплодисментов.

"Он отлично справился с Арсеналом, выиграл кубок Англии и по-настоящему навязал борьбу Сити в прошлом сезоне. Мне, как молодому тренеру, приятно это видеть".

"Каждый тренирует по-своему, но это то, чего вы хотите достичь как молодой тренер. Я прохожу шаги, чтобы попытаться сделать это, в то время как Артета уже прошел через это. Я уверен, что работа с Гвардиолой помогла ему".

Ранее Уэйн Руни высказал свое мнение относительно перехода Лионеля Месси в Интер Майами.

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