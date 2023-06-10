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Руни высказался о переходе Месси в Интер Майами

Англичанин одобрил звездное усиление.
Сегодня, 17:25
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер Ди Си Юнайтед Уэйн Руни высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в Интер Майами. 

"Было бы здорово, если бы мы стали его первыми соперниками, чтобы болельщики из Вашингтона увидели его вблизи и чтобы мы могли испытать свои силы в матче против него.

Одно я скажу – для него это будет нелегко. Лига – сложная, и я не думаю, что он приедет и сразу же ее разорвет. Ему придется адаптироваться, потому что здесь все немного по-другому, для него это не будет легкой поездкой.

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Я думаю, это здорово – привести Месси в лигу. На протяжении многих лет мы все видели влияние перехода Дэвида Бекхэма, Златана. Привести в лигу Месси, возможно, величайшего игрока всех времен – он стал немного старше, но не так давно выиграл чемпионат мира практически в одиночку – это будет здорово для лиги, для Майами", – сказал Руни в интервью Goal.

Напомним, Месси еще не подписал контракт с Интер Майами, уже стало известно, в каких условиях 35-летний футболист будет проживать вместе со своей семьей во Флориде.

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