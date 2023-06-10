iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Неймар отреагировал на переезд Месси в MLS

Бразилец призвал мир ценить аргентинского футболиста.
Сегодня, 14:10
Лионель Месси и Неймар / Getty Images
Лионель Месси и Неймар / Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар поделился мнением о переходе Лионеля Месси в Интер Майами.

По словам бразильца, он призывает фанатов наслаждаться игрой аргентинца, ведь вскоре он завершит карьеру.

"Я уже знал об этом. Месси – один из моих лучших друзей и подарок, который преподнес мне футбол. У меня была возможность поиграть с ним, а затем подружиться.

Так что я уже знал, что он перейдет в Майами, и мы уже разговаривали. Я сказал ему, что он будет очень счастлив из-за города, образа жизни, возможности играть и жить там. Я уверен, что он изменит лигу в США. Я думаю, что лига станет намного популярнее".

Читай также: Море слез: Карикатурист оригинально высмеял Барселону за проваленный трансфер Месси

"Я думаю, всем нужно наслаждаться его игрой и наблюдать за ней, потому что, к сожалению, ничто не вечно. Это будет очень, очень круто. Конечно, это был горько-сладкий момент – видеть, что он уходит", -  приводит слова Неймара NBA Brazil.

Ранее сообщалось, почему Барселона не стала возвращать Неймара.


Статьи по теме

"Есть ощущение, что все получится": Гвардиола высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов "Есть ощущение, что все получится": Гвардиола высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов
Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри
Эвертон намерен подписать конкурента для Миколенко Эвертон намерен подписать конкурента для Миколенко
Турецкий и болгарский гранд предлагают Луческу необычную должность - источник Турецкий и болгарский гранд предлагают Луческу необычную должность - источник
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Бокс14:23
Небитый кубинец вызвался на поединок с Фьюри
Футбол14:10
Эвертон намерен подписать конкурента для Миколенко
Европа14:10
Неймар отреагировал на переезд Месси в MLS
Футбол13:49
Турецкий и болгарский гранд предлагают Луческу необычную должность - источник
Бокс13:39
"Тревожный соперник": В команде Ломаченко назвали боксера, которого опасаются
Евро-202413:31
"Ребров спросил, научился ли я говорить с судьями": Ванат высказался о дебютном вызове в сборную
Европа13:26
Хавбек Баварии оказывает давление на клуб ради ухода в Барселону
Европа13:20
Море слез: Карикатурист оригинально высмеял Барселону за проваленный трансфер Месси
Бокс12:56
"Реальный вариант": Уайлдер подтвердил намерение устроить бой с Джошуа
Футбол12:55
Центрбэк Ман Сити: Мы считаем, что в финале Лиги чемпионов нет фаворита
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK