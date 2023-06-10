Неймар отреагировал на переезд Месси в MLS

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар поделился мнением о переходе Лионеля Месси в Интер Майами.

По словам бразильца, он призывает фанатов наслаждаться игрой аргентинца, ведь вскоре он завершит карьеру.

"Я уже знал об этом. Месси – один из моих лучших друзей и подарок, который преподнес мне футбол. У меня была возможность поиграть с ним, а затем подружиться.

Так что я уже знал, что он перейдет в Майами, и мы уже разговаривали. Я сказал ему, что он будет очень счастлив из-за города, образа жизни, возможности играть и жить там. Я уверен, что он изменит лигу в США. Я думаю, что лига станет намного популярнее".

Читай также: Море слез: Карикатурист оригинально высмеял Барселону за проваленный трансфер Месси

"Я думаю, всем нужно наслаждаться его игрой и наблюдать за ней, потому что, к сожалению, ничто не вечно. Это будет очень, очень круто. Конечно, это был горько-сладкий момент – видеть, что он уходит", - приводит слова Неймара NBA Brazil.

Ранее сообщалось, почему Барселона не стала возвращать Неймара.