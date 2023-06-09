iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона не стала возвращать Неймара из-за его образа жизни

Травмы и безответственность бразильца отпугнули каталонцев.
Сегодня, 20:01
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Стало известно, почему Барселона отказалась от идеи вернуть в каталонский клуб Неймара.

Напомним, что бразилец возглавляет список тех, кого ПСЖ хотел бы продать в это трансферное окно. При чем Неймар в этом списке уже второй год.

И не зря парижане хотят избавиться от бразильца, ведь Барселона тоже не намерена его подписывать, и не только из-за финансовых вопросов.

Да, безусловно, за нападающего пришлось бы что-то заплатить, а у каталонцев туго с финансами, но главная причина не в этом.

Руководство и тренерский штаб Барселоны не видят в Неймиары пользы ни в краткой, ни в долгосрочной перспективе. Также их смущают часыте травмы игрока и его образ жизни.

Ранее, напомним, бразилец предпочел покерный турнир чемпионскому матчу ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона неймар

Статьи по теме

Хави пообещал Гюндогану ключевую роль в клубе Хави пообещал Гюндогану ключевую роль в клубе
Идеальная Барселона: Что нужно клубу, чтобы вновь быть на вершине Идеальная Барселона: Что нужно клубу, чтобы вновь быть на вершине
В Барселоне прокомментировали слухи о возвращении Неймара В Барселоне прокомментировали слухи о возвращении Неймара
УАФ опровергла информацию об отстранении Павелка УАФ опровергла информацию об отстранении Павелка
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Украина21:25
УАФ опровергла информацию об отстранении Павелка
Европа21:22
Шахтер передал гуманитарную помощь, пострадавшим от подрыва Каховской ГЕС
Европа20:57
"Я счастлив с супругой": Де Брюйне с юмором отреагировал на вопрос о Холанде
Европа20:52
Вест Хэм составил шорт-лист игроков, которые должны заменить Райса
20:48
Украина обыграла Марокко на Socca World Cup 2023: онлайн-трансляция
Европа20:10
Один из лидеров Ювентуса намерен покинуть клуб
Европа20:01
Барселона не стала возвращать Неймара из-за его образа жизни
Теннис19:37
Ролан Гаррос (ATP): Джокович обыграл Алькараса и стал первым финалистом
Футбол19:34
Павелко согласился с отстранением от должности президента УАФ
Другие страны19:18
Суарес опроверг информацию, что присоединится к Месси в МЛС
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK