Барселона не стала возвращать Неймара из-за его образа жизни

Стало известно, почему Барселона отказалась от идеи вернуть в каталонский клуб Неймара.

Напомним, что бразилец возглавляет список тех, кого ПСЖ хотел бы продать в это трансферное окно. При чем Неймар в этом списке уже второй год.

И не зря парижане хотят избавиться от бразильца, ведь Барселона тоже не намерена его подписывать, и не только из-за финансовых вопросов.

Да, безусловно, за нападающего пришлось бы что-то заплатить, а у каталонцев туго с финансами, но главная причина не в этом.

Руководство и тренерский штаб Барселоны не видят в Неймиары пользы ни в краткой, ни в долгосрочной перспективе. Также их смущают часыте травмы игрока и его образ жизни.

Ранее, напомним, бразилец предпочел покерный турнир чемпионскому матчу ПСЖ.