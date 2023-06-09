Барселона не стала возвращать Неймара из-за его образа жизни
Травмы и безответственность бразильца отпугнули каталонцев.
Стало известно, почему Барселона отказалась от идеи вернуть в каталонский клуб Неймара.
Напомним, что бразилец возглавляет список тех, кого ПСЖ хотел бы продать в это трансферное окно. При чем Неймар в этом списке уже второй год.
И не зря парижане хотят избавиться от бразильца, ведь Барселона тоже не намерена его подписывать, и не только из-за финансовых вопросов.
Да, безусловно, за нападающего пришлось бы что-то заплатить, а у каталонцев туго с финансами, но главная причина не в этом.
Руководство и тренерский штаб Барселоны не видят в Неймиары пользы ни в краткой, ни в долгосрочной перспективе. Также их смущают часыте травмы игрока и его образ жизни.
Ранее, напомним, бразилец предпочел покерный турнир чемпионскому матчу ПСЖ.