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Неймар, Хакими и другие: ПСЖ сформировал список игроков на продажу

Летом клуб намерен провести большую перестройку.
Сегодня, 17:51

ПСЖ определился с игроками, которым будет позволено покинуть летом клуб, если поступит соответствующее предложение, пишет RMC Sport. 

Первым в списке идет испанский хавбек Карлос Солер, который не смог вписаться в систему Гальтье и оказался не нужен клубу. 

Также парижане не прочь продать Ренату Санчеша, который много травмировался, а когда был здоров, не показывал желаемый уровень. Однако португалец хочет остаться, но слабо верит, что ему дадут второй шанс. 

Мауро Икарди и Леандро Паредес попросту не нужны в Париже. Также в клубе недовольны уровнем Уго Экитика, который может заменить Коло Муани в Айнтрахте. 

Более того руководство парижан готово продать и трех игроков основного состава. Речь идет о Марко Верратти, Ашрафе Хакими и, конечно, Неймаре. 

Первые двое не хотят уходить, однако, если все же изменят мнение или поступит хорошее предложение, ПСЖ отпустит их без вопросов. А что касаемо бразильца, то его пытаются продать второй год подряд, но в этот раз есть некий интерес со стороны английских клубов. 

Напомним, что ранее ПСЖ договорился о контракте с Марко Асенсио, который должен в теории заменить Лео Месси.


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