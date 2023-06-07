Неймар, Хакими и другие: ПСЖ сформировал список игроков на продажу

ПСЖ определился с игроками, которым будет позволено покинуть летом клуб, если поступит соответствующее предложение, пишет RMC Sport.

Первым в списке идет испанский хавбек Карлос Солер, который не смог вписаться в систему Гальтье и оказался не нужен клубу.

Также парижане не прочь продать Ренату Санчеша, который много травмировался, а когда был здоров, не показывал желаемый уровень. Однако португалец хочет остаться, но слабо верит, что ему дадут второй шанс.

Мауро Икарди и Леандро Паредес попросту не нужны в Париже. Также в клубе недовольны уровнем Уго Экитика, который может заменить Коло Муани в Айнтрахте.

Более того руководство парижан готово продать и трех игроков основного состава. Речь идет о Марко Верратти, Ашрафе Хакими и, конечно, Неймаре.

Первые двое не хотят уходить, однако, если все же изменят мнение или поступит хорошее предложение, ПСЖ отпустит их без вопросов. А что касаемо бразильца, то его пытаются продать второй год подряд, но в этот раз есть некий интерес со стороны английских клубов.

Напомним, что ранее ПСЖ договорился о контракте с Марко Асенсио, который должен в теории заменить Лео Месси.