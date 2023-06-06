Бывший футболист Реала заключил контракт с ПСЖ

Бывший полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, испанский футболист перейдет в стан французского гранда на правах свободного агента.

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Отмечается, что Асенсио уже подписал с парижанами контракт до 2027 года.

В прошедшем сезоне Марко провел 31 матч в чемпионате Испании, в которых забил 9 голов.

Ранее сообщалось, что отец Месси рассказал, где хочет продолжить карьеру Лео.