Бывший футболист Реала заключил контракт с ПСЖ
Марко Асенсио должен будет заменить Лионеля Месси.
Бывший полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио продолжит карьеру в ПСЖ.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, испанский футболист перейдет в стан французского гранда на правах свободного агента.
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Отмечается, что Асенсио уже подписал с парижанами контракт до 2027 года.
В прошедшем сезоне Марко провел 31 матч в чемпионате Испании, в которых забил 9 голов.
Ранее сообщалось, что отец Месси рассказал, где хочет продолжить карьеру Лео.