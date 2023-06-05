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Лунин: Пришло время идти за новыми победами

Украинец рад, что команда выиграла несколько трофеев.
Сегодня, 14:50
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин подвел итоги сезона 2022/23.

Украинский футболист в Instagram опубликовал пост, в котором высказался о результатах команды.

"Сезон закончился двумя титулами. Мы старались выиграть больше, как полагается для этого клуба, но теперь пришло время немного отдохнуть и идти за новыми победами. Спасибо всем вам за этот год", - написал Лунин.

В нынешнем сезоне Лунин провел в составе Реала 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что украинец может пополнить состав чемпиона Шотландии.


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