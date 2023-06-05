Лунин: Пришло время идти за новыми победами

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин подвел итоги сезона 2022/23.

Украинский футболист в Instagram опубликовал пост, в котором высказался о результатах команды.

"Сезон закончился двумя титулами. Мы старались выиграть больше, как полагается для этого клуба, но теперь пришло время немного отдохнуть и идти за новыми победами. Спасибо всем вам за этот год", - написал Лунин.

В нынешнем сезоне Лунин провел в составе Реала 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что украинец может пополнить состав чемпиона Шотландии.