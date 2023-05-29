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Приоритеты расставлены: Неймар посетил покерный турнир и Формулу-1 вместо чемпионского матча ПСЖ

Бразилец вместе с голливудским актером Томом Холландом стали свидетелями победы Макса Ферстаппена.
Сегодня, 10:44
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В рамках 37-го тура чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью со Страсбургом (1:1). Этот результат позволил команде завоевать чемпионство.

Нападающий парижан Неймар отсутствовал на поединке и даже на трибунах важной встречи. Как оказалось, бразилец находился в Монте-Карло на покерном турнире.

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Звездный футболист весьма сухо отреагировал на успех команды в национальном чемпионате.

Неймар решил не возвращаться к команде, а посетил Монако, где состоялся Гран-При Формулы-1. Бразилец вместе голливудским актером Томом Холландом, который знаменит по роли Человека-Паука, посетили гонку, а затем поздравили Ред Булл с победой.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сделал заявление по поводу своего будущего в ПСЖ.


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