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Вратарь ПСЖ находится в тяжелом состоянии после инцидента с лошадью

Серхио Рико был эвакуирован на вертолете и теперь находится в реанимации.
Сегодня, 16:20
Серхио Рико / Getty Images
Серхио Рико / Getty Images

Вратарь ПСЖ Серхио Рико находится в реанимации после инцидента, связанного с лошадью, сообщает Marca.

После того, как парижане сыграли вничью со Страсбургом (1:1) в субботу, 27 мая, и завоевали чемпионство Франции, все игроки клуба получили выходной, который они могли провести как им угодно.

Рико решил в Уэльву (Испания), где и произошел данный инцидент.

29-летний вратарь был эвакуирован на вертолете медицинскими службами в больницу Севильи после того, как он упал на землю с лошади и получил удар от животного в область шеи. Футболиста пришлось интубировать после травмы, которую он получил. 

В медицинском заключении говорится, что испанец находится в стабильно тяжелом состоянии.

Севилья в своих социальных сетях подтвердила новость об инциденте.

Напомним, что Серхио Рико присоединился к ПСЖ на старте сезона-2018/19 на правах аренды из Севильи, после чего французский клуб выкупил его контракт за 6 миллионов евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1 серхио рико

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