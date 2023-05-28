Вратарь ПСЖ находится в тяжелом состоянии после инцидента с лошадью

Серхио Рико был эвакуирован на вертолете и теперь находится в реанимации.

Вратарь ПСЖ Серхио Рико находится в реанимации после инцидента, связанного с лошадью, сообщает Marca.

После того, как парижане сыграли вничью со Страсбургом (1:1) в субботу, 27 мая, и завоевали чемпионство Франции, все игроки клуба получили выходной, который они могли провести как им угодно.

Рико решил в Уэльву (Испания), где и произошел данный инцидент.

29-летний вратарь был эвакуирован на вертолете медицинскими службами в больницу Севильи после того, как он упал на землю с лошади и получил удар от животного в область шеи. Футболиста пришлось интубировать после травмы, которую он получил.

В медицинском заключении говорится, что испанец находится в стабильно тяжелом состоянии.

Севилья в своих социальных сетях подтвердила новость об инциденте.

Mucha fuerza y pronta recuperación, @sergiorico25.

🙏❤️ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2023

Напомним, что Серхио Рико присоединился к ПСЖ на старте сезона-2018/19 на правах аренды из Севильи, после чего французский клуб выкупил его контракт за 6 миллионов евро.