Вратарь ПСЖ находится в тяжелом состоянии после инцидента с лошадью
Вратарь ПСЖ Серхио Рико находится в реанимации после инцидента, связанного с лошадью, сообщает Marca.
После того, как парижане сыграли вничью со Страсбургом (1:1) в субботу, 27 мая, и завоевали чемпионство Франции, все игроки клуба получили выходной, который они могли провести как им угодно.
Рико решил в Уэльву (Испания), где и произошел данный инцидент.
29-летний вратарь был эвакуирован на вертолете медицинскими службами в больницу Севильи после того, как он упал на землю с лошади и получил удар от животного в область шеи. Футболиста пришлось интубировать после травмы, которую он получил.
В медицинском заключении говорится, что испанец находится в стабильно тяжелом состоянии.
Севилья в своих социальных сетях подтвердила новость об инциденте.
Mucha fuerza y pronta recuperación, @sergiorico25.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 28, 2023
🙏❤️
Напомним, что Серхио Рико присоединился к ПСЖ на старте сезона-2018/19 на правах аренды из Севильи, после чего французский клуб выкупил его контракт за 6 миллионов евро.