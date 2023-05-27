ПСЖ - чемпион Франции

Парижанам хватило ничьей в последнем туре, чтобы обеспечить себе титул.

В рамках 37 тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде встретился с Страсбуром Эдуарда Соболя.

Столичный клуб неожидано встретил небывалое сопротивление со стороны аутсайдера, который уже обеспечил себе место в элите на следующий сезон.

Парижанам достаточно долго пришлось искать подходы к воротам Матса Сельса, и лишь на 60 минуте Лео Месси открыл счет в поединке.

Немногим позже ветеран и экс-игрок французского гранда Кевин Гамейро ответил Месси своим голом, восстановив паритет в игре против своего бывшего клуба.

Но даже это никак не испортило настроение ПСЖ, ведь ничьей в этом матче им было вполне достаточно, чтобы обеспечить себе титул Лиги 1 в этом сезоне, что они и сделали.

Статистика матча чемпионата Франции Страсбур - ПСЖ

Страсбур - ПСЖ 1:1

Голы: Гамейро, 79 - Месси, 60

xG: 1.23 - 0.96

Владение мячом: 34% - 66%

Удары: 17 - 7

Удары в створ: 5 - 2