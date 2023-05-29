Мбаппе сделал заявление по поводу своего будущего в ПСЖ

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе высказался по поводу своего будущего.

По словам 24-летнего игрока, он не намерен менять клубную прописку.

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"Я очень счастлив в ПСЖ и очень доволен своим выбором быть частью этого проекта. Я буду в «ПСЖ» в следующем сезоне", - приводит слова Мбаппе Фабрицио Романо в Twitter.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне француз провел 42 матча за ПСЖ, в которых забил 40 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ согласовал контракт с защитником Баварии.