Мбаппе сделал заявление по поводу своего будущего в ПСЖ
Француз обозначил свои планы.
Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе высказался по поводу своего будущего.
По словам 24-летнего игрока, он не намерен менять клубную прописку.
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"Я очень счастлив в ПСЖ и очень доволен своим выбором быть частью этого проекта. Я буду в «ПСЖ» в следующем сезоне", - приводит слова Мбаппе Фабрицио Романо в Twitter.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне француз провел 42 матча за ПСЖ, в которых забил 40 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт действует до 2025 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ согласовал контракт с защитником Баварии.